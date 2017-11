Puma cubre con graffitis los edificios de un barrio del siglo XVII de Nueva Delhi para grabar un anuncio

Puma, el gigante mundial de ropa y calzado deportivo, ha sido acusado de dañar irreversiblemente las fachadas de algunos edificios que datan del siglo XVII en un barrio histórico de Nueva Delhi para promover una nueva línea de zapatillas.

Varias de las construcciones del casco antiguo han sido cubiertas de graffitis coloridos para grabar un anuncio sobre los nuevos productos de Puma con el objetivo de captar "el verdadero carácter de las calles de India", según ha escrito la propia compañía en su página web.

Sin embargo, la campaña publicitaria no le ha salido a Puma tan bien como esperaba, ya que ha enfurecido a gran parte de la población por haber desfigurado un barrio centenario construido por el emperador mogol Shah Jahan.

"Se ha causado un daño permanente a la piedra arenisca tallada, al yeso calizo y a los ladrillos", ha dicho Swapna Liddle, de la Fundación Nacional para el Arte y el Patrimonio cultural de India. En un comunicado, Puma ha dicho que desconocía que el edificio tenía valor patrimonial y ha prometido restaurar las fachadas.

@PUMA https://t.co/sbTkC3KyPP

This ad meant painting over buildings from 17th c in Churiwalan in ShahJahanabad #Delhi

Do you have any idea what you've spoilt?

How did you get permission? @PDWKB Thx for highlighting this pic.twitter.com/bbTQ6ckzEy