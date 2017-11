Trump anuncia una "declaración importante" al llegar a Washington de su gira por Asia

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado en un tuit que hará una "declaración importante" cuando llegue a la Casa Blanca tras la gira que lo ha llevado en las últimas dos semanas a Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.

"Haré una declaración importante desde la @WhiteHouse cuando llegue a D.C. La hora y la fecha están por establecer", ha escrito.

I will be making a major statement from the @WhiteHouse upon my return to D.C. Time and date to be set.