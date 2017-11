770 420

Al menos dos muertos en el ataque a una cadena de televisión en Kabul

El grupo terrorista Estado Islámico ha reivindicado el ataque

La cadena de televisión ha retomado la emisión horas después

Los dos atacantes, que iban de policías, también han fallecido

Al menos dos personas han muerto como consecuencia de un ataque perpetrado este martes por la mañana contra la sede de la cadena de televisión privada Shamshad en Kabul y reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Además, los dos atacantes también han fallecido.

El Estado Islámico ha reivindicado la responsabilidad por este ataque, en un mensaje publicado por la agencia de noticia de Amaq, en el que ha asegurado que el atentado ha acabado con la vida de 20 agentes de las fuerzas de seguridad.

El balance provisional del atentado, según informa la cadena de televisión Tolo, es de dos personas muertas y otras 20 heridas. Además, los dos atacantes también han fallecido. La cadena de televisión atacada, Shamshad, ha retomado sus emisiones horas después del atentado.

El ataque ha comenzado en torno a las 10:45 horas de este martes, con una serie de explosiones en la puerta de la cadena, seguidas por la irrupción de entre dos y tres milicianos que han abierto fuego contra el personal que se encontraba en el interior de las instalaciones.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias ambulancias y unidades de las fuerzas de seguridad afganas. En el lugar se han escuchado varios disparos, según Tolo. Los talibán han negado cualquier vinculación con este ataque.

El director de la cadena de televisión atacada, Abed Ehsas, ha dicho que el ataque no impedirá que los periodistas sigan haciendo su trabajo. "Ha sido un ataque contra los medios y contra la voz del pueblo. No ha sido el primer ataque y probablemente no será el último", ha afirmado.

Ehsas ha contado que los terroristas iban vestidos como policías y que han lanzado varias granadas de mano contra los guardias de seguridad que protegían las instalaciones.

Tras irrumpir en la sede de la cadena, los terroristas "han comenzado a disparar a todo el que tenían a la vista", ha relatado. La mayoría del personal ha conseguido escapar del ataque, algunos trabajadores incluso saltando desde las ventanas. Hay al menos 20 personas heridas, entre trabajadores y periodistas de la cadena.

PUBLICIDAD