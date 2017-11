Los 'Papeles del Paraíso', nuevo escándalo de famosos de todo el mundo con dinero en paraísos fiscales

que extraño que este pedazo noticion o filtracion o escandalo o llamarlo como querais no este en primera plana y con fotografia grande y este siempre la pesadez del conflicto catalan-español, parece que no nos quieren dejar ver el fuego solo la cortina de humo.



Veremos que nombres salen, si son capaces de tener el mismo trato esta noticia que la del conflicto catalan-español y poner la lista de los 600 tios que aparecen es esa lista en portada y durante el mismo tiempo que las de los catalanes o es que esos tios no rompen la unidad de españa, si no que rompen algo mas importante, el presupuesto de tod@s los españoles tanto en sanidad educacion pensiones etc etc