Ninguno de los expresidentes Bush votó por Trump en las elecciones de EEUU

Bush padre tiene animadversión institiva hacia Trump, a quien no ha conocido

Bush hijo y padre, expresidentes de EEUU. Imagen: Reuters.

Los expresidentes de Estados Unidos George H.W. Bush y George W. Bush no votaron al mandatario estadounidense, Donald Trump, según ha asegurado Mark K. Updegrove, autor de un libro sobre padre e hijo en el que ambos manifiestan su desaprobación del hombre que ocupa actualmente la Casa Blanca.

Bush padre votó en las últimas elecciones presidenciales a la excandidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, mientras que su hijo no votó ni por Trump, ni por Clinton, o por "ninguno de los anteriores", según ha señalado Updegrove, que publicará su libro The Last Republicans el próximo 14 de noviembre.

En una entrevista con el diario 'The New York Times', Updegrove ha aseverado que George H.W. Bush, quien fue presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, tiene una aversión instintiva hacia Trump, aunque nunca le ha conocido personalmente.

Bush padre aseguró al autor del libro en una entrevista durante la campaña presidencial de 2016 que Trump era un "fanfarrón" impulsado por "un cierto ego" y que carecía de un compromiso con el servicio público.

Por su parte, George W. Bush (2001-2009) admitió al autor que pensaba que Trump carecía tanto de humildad como de una comprensión necesaria de la presidencia.

Además, durante la campaña presidencial, George W. Bush aseguró a Updegrove que temía convertirse en el último presidente republicano electo. "En ese momento, creo que le preocupaba que Hillary Clinton ganara", ha señalado el autor a 'The New York Times'.

PUBLICIDAD