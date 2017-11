Trump dice que el acusado por el atentado en Nueva York "debería ser condenado a muerte"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el presunto responsable del atentado perpetrado el martes en Nueva York, que se saldó con ocho muertos y doce heridos, debería ser condenado a muerte. Trump ordena endurecer el veto de entrada en EEUU tras el atentado en Manhattan.

"El terrorista estaba contento cuando preguntó si podía colgar una bandera de Estado Islámico en su habitación de hospital. Mató a ocho personas e hirió de gravedad a doce. ¡DEBERÍA SER CONDENADO A MUERTE!", ha dicho el mandatario, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!