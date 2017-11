Las FARC anuncian que 'Timochenko' será su candidato a las elecciones presidenciales de 2018

He tratado de publicar un comentario en El Economista y hoy en dos ocasiones me han sido borrados por el solo hecho de alertar a la opinion publica del peligro que representa la izquierda para Espana y el mundo, no hablen pues de libertad de expresión, son lobos de la misma camada que sus amigos Venezolanos/Cubanos y demás companeros de viaje.