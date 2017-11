El cónsul de España en Nueva York asegura que no hay víctimas españolas en el atentado

Hay al menos ocho muertos y 12 fallecidos

Uno de los heridos en el atentado. Foto: Reuters

El cónsul de España en Nueva York, Rafael Conde, ha asegurado que no hay víctimas españolas entre los ocho fallecidos en el atentado de este martes en la ciudad estadounidense.

"A esta hora no hay víctimas españolas que nos haya comunicado las autoridades", ha dicho Conde en declaraciones al Canal 24 Horas de TVE.

Tanto Casa Real como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han trasladado su solidaridad con las víctimas. "Nuestros pensamientos están con las víctimas del atentado en Manhattan. España, con el pueblo norteamericano en la lucha contra el terror", ha trasladado la cuenta oficial de Twitter de la Casa del Rey.

Por su parte, el presidente del Ejecutivo ha subrayado que en estos "difíciles momentos" desde España "nos sentimos cerca del pueblo norteamericano". "Nuestro apoyo, afecto y sentidas condolencias", ha escrito en su cuenta personal de Twitter. A los mensajes de solidaridad se ha sumado también el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, quien ha recordado que "en estos duros momentos más que nunca", España está junto al pueblo norteamericano. "La unidad, la mejor respuesta a la barbarie", ha añadido.

El titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, también ha trasladado su "solidaridad" con las víctimas del atentado y todo el apoyo al pueblo estadounidense. "Unidos venceremos al terrorismo", ha subrayado en la misma red social.

Al menos ocho personas han muerto y otras 12 han resultado heridas este martes por la tarde como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado por un hombre que ha arrollado con una camioneta a varias personas en la zona del bajo Manhattan, en el centro de Nueva York, según han informado las autoridades estadounidenses. Seis personas han fallecido en el acto y otras dos han muerto cuando eran trasladadas a un hospital.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dicho que el autor del ataque ha sido detenido después de que un agente se enfrentara a él y le disparara y ha subrayado que se trata de "un lobo solitario", por lo que no se cree que haya más personas implicadas en el atentado.

Según ha narrado un responsable de la Policía de Nueva York, el conductor ha dirigido un vehículo pickup alquilado durante unas 20 manzanas por un carril bici junto al río Hudson, atropellando a ciclistas y viandantes antes de chocar contra un autobús escolar, provocando heridas a dos niños. Después ha bajado del vehículo con armas falsas y fue disparado por la Policía, tras lo que le detuvieron. Fuentes policiales afirman que salió del vehículo gritando "Allahu Akbar", "Alá es grande".

Las imágenes de las cadenas de televisión muestran varias bicicletas destrozadas en el carril y bici y una camioneta con la parte delantera destrozada por una colisión. "Me he dado cuenta de que en el carril bici había un montón de bicicletas destrozadas y, conforme avanzaba conduciendo, he visto más y más bicicletas completamente destrozadas y personas a los lados. Debo haber visto unas 30 o 40 bicicletas así", ha señalado un testigo de los hechos.

El presunto terrorista, ya bajo custodia policial, tiene 29 años y llegó a Estados Unidos en 2010. Se encuentra herido grave, después de haber recibido varios disparos, y está siendo tratado en un hospital cercano. Por el momento, las autoridades estadounidenses han anunciado que no van a hacer pública su identidad.

