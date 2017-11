Al menos ocho muertos y 12 heridos en Nueva York tras un atentado en Manhattan

El alcalde Bill de Blasio confirma que se trata de un ataque terrorista

Hallan una nota en el vehículo que atribuye el ataque al ISIS

Un agente se encaró al atacante y tras dispararle, le arrestó

Al menos ocho personas han muerto y otras 12 han resultado heridas este martes por la tarde como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado por un hombre que ha arrollado con una camioneta a varias personas en la zona del bajo Manhattan, en el centro de Nueva York, según han informado las autoridades estadounidenses.

En una rueda de prensa, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, ha confirmado que se trata de un ataque terrorista y ha dicho que han muerto ocho personas. Seis personas han fallecido en el acto y otras dos han muerto cuando eran trasladadas a un hospital. Uno de los fallecidos es belga y otros cinco argentinos. Además, hay 12 personas heridas, ninguna de ellas en estado crítico. No hay constancia de heridos españoles.

Por su parte, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha dicho que el autor del ataque ha sido detenido después de que un agente se enfrentara a él y le disparara y ha subrayado que se trata de "un lobo solitario", por lo que no se cree que haya más personas implicadas en el atentado. Se ha identificado como

Según ha narrado un responsable de la Policía de Nueva York, el conductor ha dirigido un vehículo pickup alquilado durante unas 20 manzanas por un carril bici junto al río Hudson, atropellando a ciclistas y viandantes antes de chocar contra un autobús escolar, provocando heridas a dos niños. Después ha bajado del vehículo con armas falsas y fue disparado por la Policía, tras lo que le detuvieron. Fuentes policiales afirman que salió del vehículo gritando "Allahu Akbar", "Alá es grande".

Las imágenes muestran varias bicicletas destrozadas en el carril y bici y una camioneta con la parte delantera destrozada por una colisión. "Me he dado cuenta de que en el carril bici había un montón de bicicletas destrozadas y, conforme avanzaba conduciendo, he visto más y más bicicletas completamente destrozadas y personas a los lados. Debo haber visto unas 30 o 40 bicicletas así", ha señalado un testigo de los hechos.

El presunto terrorista, ya bajo custodia policial, tiene 29 años y llegó a Estados Unidos en 2010 desde Uzbequistán. Se trataría de Sayfullo Habibullaevic Saipov, con tiene carné de conducir de la localidad de Tampa, en el estado de Florida. y que según fuentes citadas por el diario local The New York Times contaba con 'tarjeta verde' y era residente permanente en el país noerteamericano. Se encuentra herido grave, después de haber recibido varios disparos, y está siendo tratado en un hospital cercano. Por el momento, las autoridades estadounidenses han anunciado que no van a hacer pública su identidad.

Las autoridades estadounidenses han hallado una nota en el vehículo utilizado por el terrorista en la que el atentado es atribuido al grupo yihadista Estado Islámico, según fuentes citadas por una cadena de televisión estadounidense. Estas fuentes han indicado que la nota está escrita en inglés y ha sido encontrada durante el registro del vehículo usado en el ataque.

Trump apunta a Estado Islámico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes, tras el atentado terrorista perpetrado en Manhattan, que no hay que permitir que el grupo terrorista Estado Islámico "regrese o entre" en territorio estadounidense después de su "derrota" en Oriente Próximo. Ordena endurecer el veto de entrada a EEUU.

"No debemos permitir que Estado Islámico regrese o entre en nuestro país tras derrotarle en Oriente Próximo y en otros lugares", ha afirmado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter. "¡Suficiente!", ha añadido.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2017

En su primer mensaje en la misma red social tras el ataque en el centro de Nueva York, el presidente estadounidense ha señalado que el autor del atentado era "una persona demente y muy enferma". "En Nueva York, parece que hay otro ataque de una persona demente y muy enferma. Las fuerzas de seguridad están siguiendo esto de cerca. ¡No en Estados Unidos!", ha subrayado.

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2017

Di Blasio: Ha sido "un acto de terror particularmente cobarde"

De Blasio ha asegurado que este martes es "un día muy doloroso" y que lo sucedido es una "tragedia horrible". "Esto era un acto de terror, un acto de terror particularmente cobarde contra civiles inocentes", ha afirmado el alcalde de Nueva York. "Sabemos que los neoyorquinos somos fuertes y no nos vamos a venir abajo. Ya nos han puesto a prueba antes", ha subrayado, en referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Cuomo ha elogiado el trabajo de la Policía y de los servicios de emergencias y ha lamentado el ataque contra "personas que disfrutaban en el West Side en un día maravilloso".

A continuación, Cuomo ha asegurado que el autor del atentado es "un lobo solitario que quería causar daño", que quería "causar muertos", y ha subrayado que las autoridades no tienen información que apunte que el terrorista tuviera "un plan mayor". "No hay pistas de ninguna amenaza adicional", ha añadido.

Tras recordar que Nueva York "es un símbolo internacional de la libertad y la democracia", Cuomo ha recalcado que "se hará justicia" tras este atentado y ha elogiado la respuesta de la Policía y de los servicios de emergencia.

Tanto Cuomo como Di Blasio han dejado claro que los neoyorquinos tienen que estar "vigilantes" por si ven algo sospechoso en estos días y han avanzado que se reforzará el despliegue de agentes de Policía en la ciudad.

