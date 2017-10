El ministro belga de Inmigración considera factible la posibilidad de conceder asilo político a Puigdemont

A-TON-TA-O tu sitio es la cárcel y cada vez que hablas te caerán varios años mas .A ver si te enteras puigmamon desde el dia 6 y 7 septiembre todo a lo que hayáis hecho NO SIRVE DE NADA SOLO PARA QUE OS CAIGAN CAD VEZ MAS AÑOS DE CHIRONA. TODAVÍA NO TE HAS DADO CUENTA QUE NO PINTAIS NADA EN EL MUNDO MUNDIAL