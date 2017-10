Trump, de nuevo ante el debate sobre el control de armas tras la masacre de Las Vegas

El tiroteo de Las Vegas, el más mortífero de la historia moderna de EEUU, revive de nuevo el debate sobre la regulación de la venta de armas de fuego en el país. Por el momento, ni el presidente de EEUU, Donald Trump, ni el Congreso parecen preparados para encarar esta cuestión, que ha vuelto a ponerse de manifiesto tras el tiroteo.

Stephen Paddock, el hombre que causó 59 muertos y más de 500 heridos con sus disparos del domingo por la noche en Las Vegas, poseía un total de 42 armas de fuego entre su casa de Mesquite, a unos 130 kilómetros del lugar de los hechos, y la habitación del hotel donde se hospedaba.

Las autoridades encontraron 23 de esas armas en la habitación del hotel desde donde Paddock disparó a discreción a las 22.000 personas que asistían a un concierto al aire libre de un festival de música country, informó hoy Todd Fasulo, ayudante del sheriff del condado de Clark, al que pertenece Las Vegas. Otras 19 armas de fuego han sido halladas en su residencia de Mesquite, pequeña ciudad del estado de Nevada, donde también se encuentra Las Vegas.

En una breve rueda de prensa desde la Casa Blanca, el presidente describió el acto de Paddock como "el mal absoluto" y llamó a EEUU a mantenerse unido y a orar. Pero no dijo ni una palabra sobre el control de la venta de armas de fuego. Poco después, su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, dijo que era "prematuro" iniciar esa discusión.

Por su parte, los opositores demócratas del presidente estadounidense ya exigen una modificación de la legislación sobre armas, un asunto que suscita virulentas pasiones en EEUU.

Apoyado en la campaña electoral por la mayor organización estadounidense defensora del derecho a poseer armas de fuego, la National Rifle Association (NRA), Trump siempre fue un feroz defensor de la Segunda Enmienda de la Constitución, objeto de ásperas discusiones sobre su interpretación, que estipula que no se puede atentar contra "el derecho del pueblo a tener y portar armas".

Horas después de la tragedia en Las Vegas, su exrival demócrata en la carrera a la Casa Blanca, Hillary Clinton, pidió un debate de fondo sobre las armas. "Nuestra pena no es suficiente. Podemos y debemos dejar la política de lado, enfrentar a la NRA y trabajar juntos para intentar que esto no vuelva a ocurrir", escribió en Twitter.

A esto, la portavoz de la Casa Blanca respondió: "Es muy fácil para la señora Clinton criticar, pero debe recordarse que la única persona que tiene sangre en sus manos es el tirador, y este no es el momento de atacar a individuos u organizaciones".

Our grief isn't enough. We can and must put politics aside, stand up to the NRA, and work together to try to stop this from happening again.