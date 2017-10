El atacante de Las Vegas poseía un arsenal de un total de 42 armas entre su casa y el hotel

Lo del fertilizante, si que me ha descolocado. Puede ser que tuviese intenciones terroristas. Si no fuera por eso, "tampoco" es que lo vea tan raro. Texas, el Estado más permisivo con las armas de fuego, un tipo desequilibrado, que lleva días en una habitación de hotel, jugando, y de repente, un concierto al aire libre, que no le deja dormir. Solución, ir al coche, y coger las armas, que todo tejano lleva en el coche, lo normal, un par de docenas, y de vuelta a su habitación, rompe la ventana de una ráfaga, y descarga toda la munición sobre el concierto que le impide descansar. Eso es lo que pienso, pero lo del nitrato de amonio, sí que no es normal que esté en el coche; a no ser que fuese aficionado a la jardinería, que puede ser.