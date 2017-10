Veinte muertos y 100 heridos en un tiroteo en un concierto en Las Vegas: un sospechoso neutralizado

La Policía afirma creer que no hay más de un tirador

El ataque ha sido perpetrado con armas automáticas

El casino alberga en estos momentos un festival country

Primeras imágenes, con heridos, durante el tiroteo que se ha registrado a las 23:00 (hora local) en Las Vegas. Imagen: Getty

Un concierto en Las Vegas, en el estado de Nevada, ha terminado en tragedia después de que se haya producido un tiroteo con armas automáticas que ha dejado, según informó Joseph Lobmardo, Sheriff de la ciudad, 20 muertos y 100 heridos. La Policía afirma que ha neutralizado a un sospechoso al que se ha calificado como "lobo solitario".

En las primeras informaciones se aseguraba que la Policía estaba investigando los hechos, sin más datos. Fueron las imágenes que llegaban desde el lugar de los hechos las que han mostrado la gravedad del ataque. Más tarde, se ha informado de que un sospechoso ha sido neutralizado.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) 2 de octubre de 2017

En su primera intervención, otro portavoz de la Policía también ha hablado de la existencia de "múltiples víctimas", pero no ha concretado inicialmente su número ni si se refería sólo a muertos o también a los heridos. También ha insistido en el mensaje de dejar la zona libre para que las fuerzas del orden actúen.

NEW: Police confirm one suspect is down after shooting on the Las Vegas Strip. "We have numerous victims right now" https://t.co/rLwgYdlThI pic.twitter.com/vN2bx530gP — ABC News (@ABC) 2 de octubre de 2017

Más adelante, la propia Policía ha dado a conocer que este sospechoso sería el único atacante. "Creemos que no hay más tiradores", ha dicho su cuenta de Twitter.

Se desconoce la naturaleza del ataque, aunque, según las primeras informaciones, podría provenir de alguna de las plantas superiores de un hotel que se encuentra cercano, y que habría servido de mirador para el ataque.

Así, las fuerzas de seguridad, entre ellas varios equipos SWAT, han comenzado a registrar las plantas superiores del Casino Mandalay Bay en busca del tirador. También investigan posibles tiroteos en otros puntos de la ciudad. Según The New York Times, han registrado el Restaurante Alí Baba y el New York-New York Hotel y Casino.

Medios locales han indicado que en el casino se celebra en estos momentos un festival de música country. Asistentes al evento han compartido vídeos en los que se oyen armas automáticas disparando al lugar donde tenía lugar el evento.

Dan Bilzerian, running from shooter at concert in Las Vegas, saw girl get shot in the head! #PrayForVegas pic.twitter.com/EJe6cT7hfF — Baked Alaska™ (@bakedalaska) 2 de octubre de 2017

