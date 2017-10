Berlusconi sueña con replicar en Italia el resultado de Merkel

El político vuelve a liderar a los conservadores de cara a las elecciones

Silvio Berlusconi. Foto: Reuters

No importa si Angela Merkel consiguió en las recientes elecciones alemanas el porcentaje de votos más bajo en sus cuatro citas electorales. Silvio Berlusconi sueña igualmente con replicar en Italia el resultado de la líder del CDU. Y eso porque Berlusconi, cuyo partido en los sondeos roza a duras penas el 13%, no puede ganar solo las generales que se celebran en la primavera de 2018. Lo que el líder conservador espera es convertirse en una figura clave en la próxima legislatura. Si no es como primer ministro, por lo menos como líder de uno de los partidos de Gobierno.

"Aunque Merkel resulte debilitada, ha ganado igualmente las elecciones. Y se confirmará canciller por cuarta vez. Un resultado histórico", declaró a la prensa italiana Fedele Confalonieri, presidente de Mediaset y desde hace décadas uno de los colaboradores de Berlusconi con más presencia.

De hecho, los dos líderes conservadores comparten una inusual longevidad política. Cuandó Angela Merkel fue nombrada ministra federal de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud, en 1991, Silvio Berlusconi era todavía un empresario de éxito sin veleidades políticas. Pero cuando Merkel en 1994 ascendió a ministra de Ambiente, Berlusconi ya se había convertido en primer ministro de Italia. Sin embargo, mientras la cancillera gobierna ininterrumpidamente desde 2005, el antiguo Cavaliere ha sido derrotado varias veces, pero siempre se ha vuelto a levantar.

En las últimas semanas Berlusconi ha protagonizado su ultima resurrección: con 11 kilos menos tras un verano que él mismo ha definido "monástico", se presentó al mítin "la Europa que queremos" organizado a mediados de septiembre por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, en las afueras de Roma.

Mientras sus correligionarios le aclamaban gritando "Silvio, Silvio" o "un presidente, solo hay un presidente", Berlusconi explicaba que no esperará la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que recurrió en 2013 contra su expulsión del Senado. El líder conservador tuvo que abandonar el Parlamento tras su condena definitiva a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, pero cuestiona la disposición, apelándose a la norma europea que establece la irretroactividad de las leyes penales desfavorables. "No sé si la sentencia del Tribunal de Estrasburgo llegará a tiempo, pero yo participaré en la campaña electoral como he hecho siempre". "No necesitamos ninguna elección primaria. El líder ya lo tenemos y se llama Silvio Berlusconi. Un gran empresario, un gran político. Y no hay un gran empresario y un gran político que no sea un gran nombre. Volverá a ser primer ministro de este país" dijo con entusiasmo Tajani, que empezó su carrera política como portavoz de Berlusconi en la Presidencia de Gobierno hace 23 años.

La indirecta de Tajani va dirigida a Matteo Salvini, secretario de la xenófoba Liga Norte, que pide celebrar elecciones primarias para elegir el líder de la derecha transalpina. De hecho, igual que Merkel con el partido AFD, Berlusconi también tiene que lidiar con un espectacular ascenso de la extrema derecha. La Liga Norte, que con Salvini ha abandonado su programa autonomista para convertirse en el homólogo italiano del Front Nacional francés, lidera los sondeos entre los electores conservadores con casi el 15%, frente al 13 por ciento de Forza Italia, según la encuesta EMG realizada la semana pasada por la cadena de televisión italiana La7.

Guiño a Alemania

Y no es un caso que Salvini haya felicitado a los diputados de AFD en Twitter: "Elecciones en Alemania, crece la gana de cambio!" escribió aunque subrayando: "La diferencia entre ellos y la Liga es que nosotros vamos a gobernar". Para hacer frente común contra el ascenso de las fuerzas xenófobas y eurófobas en el Continente, ha explicado Tajani a la prensa italiana. La canciller alemana y el líder conservador italiano han dejado de un lado sus malas relaciones (agravadas en 2011 por la publicación de algunas escuchas telefónicas privadas en la que el empresario italiano insultaba a la mandataria alemana).

"Hoy es otra historia. Berlusconi y Merkel se han encontrado en tiempos recientes un par de veces. Han sido reuniones largas y extensas", dijo Tajani. "A la Liga digo que respetamos sus ideas, pero tiene que saber que la coalición de centroderecha en Italia la creamos nosotros. Fuimos nosotros los que llevamos al Gobierno fuerzas anteriormente excluidas y siempre tuvimos el líder para realizar el programa", dijo Berlusconi durante el mítin, recordando como en 1994 él mismo consiguió ganar las elecciones, sellando una alianza con dos partidos entonces minoritarios, como la Liga Norte y la postfascista Alianza Nacional.

Si Berlusconi parece listo para volver a dar batalla, el éxito de su empresa dependerá de la nueva ley electoral. La anterior ya no es válida, tras ser enmendada por el Constitucional al ser incompatible con la ley fundamental transalpina, y en el Parlamento los partidos siguen buscando una solución. La última propuesta, avanzada por el PD de Renzi parece estar pensada para favorecer un Gobierno de gran coalición tras las elecciones: con un tercio del Parlamento elegido en colegios mayoritarios y dos tercios de diputados y senadores votados a través de un sistema proporcional, nadie tendría la mayoría suficiente para formar Gobierno en Italia.

Asimismo, las encuestas, con el partido M5S y el Partido Demócrata de Matteo Renzi, ambos entre el 27% y el 28%, anuncian un Parlamento "colgado". Una situación que convertiría a Berlusconi, durante una legislatura más, en un protagonista de la escena política transalpina.

