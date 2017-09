Protesta en Atenas para que la UE cumpla las cuotas de refugiados

Refugiados en Grecia. Imagen: Reuters.

Organizaciones a favor de los derechos de los refugiados han llevado a cabo este sábado en Atenas una manifestación en demanda de que los países de la Unión Europea (UE) cumplan las cuotas de acogida de refugiados de Grecia e Italia a las que se comprometieron.

Bajo el lema "Time is up" (Se acabó el tiempo) decenas de personas, entre ellas muchos refugiados, marcharon desde la plaza de Omonia, en el centro de la capital, hasta el parque Pedión tu Areos, donde se llevó a cabo una breve protesta ruidosa que simbolizaba un "despertador" para la sociedad europea.

La protesta se desarrolló en medio de un ambiente que mezclaba lo festivo y la denuncia, con actividades como conciertos, performances, charlas y actividades para niños.

Mahmud, de 16 años, que pasó un año en el campo de refugiados de Katsikás, en el noroeste de Grecia, y los últimos siete meses en Atenas, declaró a Efe que lleva casi "dos años" en Europa y, a pesar de ello, afirmó, "no sabemos nada, no puedo ir a otro país, tengo a mi hermano en Austria y quiero ir a verle, pero el Gobierno no nos dice nada".

"Estamos esperando, nadie nos contesta (...) Pido por favor que nos ayuden y vamos a protestar para pedir a todos los gobiernos que nos digan algo", prosiguió.

Denuncia

Además de Atenas una treintena de ciudades europeas han vivido protestas bajo el mismo lema, coordinadas a través de la plataforma Sick of Waiting (Cansado de Esperar) que denuncia desde hace meses la lentitud en la reubicación de refugiados.

"Es importante que no perdamos la perspectiva de que, cuando se violan los derechos humanos, como el de asilo, se están vulnerando los derechos de todos, también los nuestros", recalcó la organización en un comunicado.

"No estamos -agregó- simplemente ante una expresión de falta de voluntad política, sino que nos encontramos ante un atentado contra la humanidad".

Según la organización, el 26 de septiembre se cumplió el plazo que se dio Europa para "cumplir con las cuotas de reubicación de refugiados y, hasta el pasado 4 de septiembre, tan solo 27.695 personas de las 160.000 que prometía el programa habían sido reubicadas, un 17,3 %".

