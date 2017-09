Alternativa para Alemania, el primer partido de ultraderecha que entra en el Bundestag en décadas

Nació en 2013 en Berlín como un movimiento de académicos indignados

Simpatizantes de AfD celebran el triunfo de la formación xenófoba.

Alternativa para Alemania (AfD) se ha convertido en la tercera fuerza política en el Parlamento alemán, el Bundestag, tras las elecciones generales celebradas este domingo a pesar de su discurso provocador y xenófobo. Hombre y del este de Alemania, el perfil del votante de AfD, según datos demoscópicos

Eso sí, lo hará sin su copresidenta, Frauke Petry, que este lunes ha anunciado por sorpresa que no asumirá su escaño. Petry, uno de los rostros más mediáticos del partido y que logró un escaño por el estado de Sajonia, ha hecho pública su decisión en rueda de prensa sin haberla comunicado antes a los otros dirigentes del partido que comparecían junto a ella y se ha remitido a las diferencias entre las distintas alas de la formación política. La copresidenta de AfD, que se levantó de la sala sin esperar a las preguntas, ha explicado que los disensos dentro del partido no son un problema cuando se está en la oposición, pero sí cuando se quiere llegar al Gobierno, lo que es su objetivo, por lo ha preferido no sentarse en el Bundestag (cámara baja) junto a sus compañeros.

El partido nació en 2013 en Berlín como un movimiento de académicos indignados con los millonarios rescates a países del sur de Europa. Ese año se quedó a las puertas del Parlamento en gran parte al mínimo del 5% de votos que establece la legislación electoral para entrar en el Bundestag, pero en 2017 ha superado holgadamente ese porcentaje.

Populistas e islamófobos

Por primera vez desde hace más de 50 años Alemania contará con un partido de ultraderecha en su Parlamento. La formación populista e islamófoba que ha logrado marcar la agenda política de los dos pasados años desembarca oficialmente en el escenario nacional después de haber logrado presencia en 13 de las 16 cámaras regionales y de colocar a siete eurodiputados en Bruselas en los comicios europeos de 2014, aunque solo dos siguen a día de hoy adscritos al partido.

La llegada masiva a Alemania de inmigrantes de Oriente Próximo y de África en 2015 alimentó su legión de seguidores y sirvió al partido para encadenar sucesivos éxitos electorales en comicios regionales.

Con un programa electoral centrado en la lucha contra la inmigración, AfD reclama, entre otras cosas, poner fin a la "inmigración masiva desordenada", promover la natalidad para "el mantenimiento del pueblo alemán" y que Alemania salga de la eurozona.

En estas elecciones, la formación presentaba una dupla que combina la veteranía de Alexander Gauland, un político de 76 años conocido por sus declaraciones provocadoras que pertenecía a la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Angela Merkel, y la juventud de la economista Alice Weidel, de 38 años, cuya vida personal -es lesbiana y tiene dos hijos con una mujer procedente de Sri Lanka- llama la atención por no encajar en los estándares conservadores del partido.

