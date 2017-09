México paraliza las labores de rescate ante una nueva cadena de terremotos con epicentro en Oaxaca

Un seísmo de magnitud definitiva 6,1 registrado en Oaxaca ha provocado una alarma sísmica en Ciudad de México que ha llevado a la paralización, temporal y por motivos de seguridad, de las operaciones de rescate por el seísmo del pasado día 19, según ha confirmado el Servicio Sismológico Nacional y Protección Civil. Se trata del mayor seísmo dentro de una cadena de movimientos de tierra de distintos grados, sobre los que está informando esta entidad mexicana. Esta sacudida ha sido una réplica del terremoto sufrido el pasado 7 de septiembre, según ha informado Xyoli Pérez Campos, directora del Servicio Sismológico Nacional.

El mayor terremoto de la jornada se ha registrado a las 14.53, hora peninsular española, a unos 12 kilómetros de Ciudad Ixtepec, con un hipocentro fijado a 10 kilómetros de profundidad.

El terremoto ha derrumbado un puente y varias viviendas que habían resultado afectadas por el terremoto de 8,1 del pasado 7 de septiembre.

El secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno mexicano, Gerardo Ruiz Esparza, ha informado de que el Puente Ixtlaltepec -dañado el 7 de septiembre- se hundió debido al corrimiento de este sábado, por lo que deberá ser reconstruido, informa la prensa mexicana. Por su parte, la presidenta del municipio de Juchitán de Zaragoza, Gloria Sánchez, ha señalado que hasta ocho viviendas que ya estaban dañadas por el terremoto se desplomaron con el temblor del sábado. Tres viviendas más que tenían fisuras por el terremoto del 7 de septiembre se hundieron en Unión Hidalgo. Protección Civil de Oaxaca ha informado de que dos personas resultaron heridas en Juchitán debido al último terremoto.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ha anunciado que el Ejército, la Marina y la Policía Federal recorren Juchitán para atender las necesidades de la población tras el seísmo.

El Servicio Sismológico Nacional destacó los tres terremotos de mayor graduación que se han sucedido en un lapso de 40 minutos.

Tres eventos relevantes con epicentro en Oaxaca:

Sismo M 6.1 a las 7:52 AM

Sismo M 5.2 a las 8:24 AM

Sismo M 5.0 a las 8:25 AM