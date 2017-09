El huracán 'María' se desplaza hacia las Islas Turcas y Caicos: ha dejado al menos 32 muertos en el Caribe

nodeberian usar todavia tractoresyexcavadoras, sino gruas ganchos para levantar pisos y desplazarlos en diagonal abajo fuera de la zona.



lasbusquedas nodeberian detenerse, el voluntariado de momento deberia ser al rescate en edificiosderrumbados por quienes pueden formar parte e fuerzasarmadas oconstrucciones, y lo deprovisionesydonaciones a damnificados ser aparte unaaccióncivil.



las ayudas nodeberian ser desmedidas dado que no hay certeza de otro sismo, lo justo adeberia bajarse los precios.



tresdias deluto son unamiseria para tantodesastre,dado la magnitud delterremoto deberianetenerse muchas actividades.



lo de haber escatimado enedificiosocnstruidos depsues de1985, permision de negligentesedficaciones y muchasveces por condicia de un monto o sobrante, que han facilitado al derrumbe totaldeedificios lo cual es uncostomayor al que codiciaban del monto noinvertido.



y dado a que es una gran cifra demuertos despues de todo esto deberiainvestigarse a los edificoscolapsados sobre todoescuelas.



lacodicia a costade jugarse lavida de muchos enconstruccionesdeedificios es algo común entodaamericalatina.



elnumero demuertos por elhuracan pudo ser mayor dado que hay control a edificaciones porque son supervisados a base de multas y evacuacionforzada en parte lo que legóeeuu al caribe.



dado quelatinoamerica no es garantia nipolitica niterritorialmente, trumpdeberia detener su plan antiimmigratorio, está bien expulsar a losque cometencrimenes pero en mayoria millonesimmigrantes no van a hacer mal aeeuu, trumpdeberia por unanimidad parar las deportacionesaimmigrantes,a donde másvan a ir a vivir losimmigrantes sin casa?