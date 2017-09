La victoria de Merkel, solución al avance de los ultraderechistas

Pues para empezar la ultraderecha se ha consolidado en Alemania y con mucha fuerza, es solo cuestión de tiempo que alcance el poder, pues los inmigrantes no europeos no se van a ir y el descontento popular va a seguir creciendo en Alemania así como en toda Europa, Merkel como otros dirigentes prefieren tapar el problema de la inmigración masiva táctica que hasta hace unos años funcionaba pero el problema es que ahora estamos en tiempo de descuento y claro el asunto estallara en algún momento dado pues el pueblo es sabio y su paciencia es muy grande pero no infinita.