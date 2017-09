Trump se muestra dispuesto a "destruir totalmente" Corea del Norte si aumenta la amenaza

El lider de Corea del Norte no es tonto, nunca traspasará la raya, no como nosotros que teníamos la tecnología de la bomba A en el año 1973 y nos obligaron a parar y luego el cohete Capricornio también.



Envidio a líderes que no se dejan intimidar y que tienen derecho a tener lo que tienen los demás.



Además envidio su tecnología, aquí de tecnología 0, en ninguna feria de informática, comunicación, genética, nanotecnología, robótica, automoción, aviación, farmacia se ve NADA español y queremos ganar mucho... sí por los....