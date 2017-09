La Policía de la City desaloja el Leadenhall Market de Londres por un paquete sospechoso

La Policía de la City de Londres ha evacuado durante unos minutos el mercado de LeadenHall, próximo al London Bridge, en torno a las 14:00 horas de este martes (15:00 hora local) por la presencia de un paquete sospechoso que ha resultado ser una falsa alarma.

Hasta la zona se desplazaron varias unidades de policías y bomberos, según compartieron en el acto varios usuarios en redes sociales. Según algunos testigos, los agentes ordenaron el desalojo al grito de "¡salgan!".

Pocos minutos después de anunciar la situación en marcha, la Policía de la City informaba en Twitter de que el incidente se había dado por finalizado.

Thanks for your patience – the item at #LeadenhallMarket has been confirmed as non-suspicious by officers. Cordon will be lifted shortly. pic.twitter.com/rvTtuSPDGu