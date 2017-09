El dreamer Superman defendiendo a inmigrantes ilegales: el cómic más político de DC que indigna en EEUU

Superman frenando la balas que un estadounidense blanco dispara contra un grupo de trabajadores ilegales. El último cómic de este superhéroe llega en un momento en que la Administración de EEUU está aplicando duras medidas restrictivas en materia de inmigración. Quizás por eso ha provocado el enfado entre muchos seguidores del de Krypton, icono de los valores yanquis al que ahora tachan de comunista. Cuatro refugiados alquilan la casa de infancia de Trump para denunciar su veto migratorio.

Este momento se esconde entre las últimas páginas de Action Comics salidas de la fábrica DC, en el capítulo 987 titulado The Oz Effect. Esta vez, los inocentes defendidos por Superman son un grupo de inmigrantes sin papeles de habla hispana. "¡Gracias a Dios!" dice uno de ellos en el momento en que Clark Kent se interpone entre ellos y las balas disparadas por el ciudadano estadounidense.

2 pages that perfectly capture what #SUPERMAN represents. Protecting immigrants. Standing up to bigotry. True American values. #DefendDACA pic.twitter.com/XJDfpauTHe

Los disparos los realiza un hombre blanco que luce la bandera estadounidense a modo de pañuelo colocado en la cabeza. Cogido de la pechera, el hombre explica los motivos de su ira: que le han robado su trabajo y que le han arruinado. La respuesta que recibe, podría definirse de mensaje a la nación, o así se la han tomado algunos lectores: "¡La única persona responsable de la oscuridad que ahoga tu alma eres tú!", le dice Superman mientras le entrega a dos agentes de Policía a quienes pide protección para los inmigrantes.

Entre las reacciones al comic, publicado el día 13 de septiembre, destaca la de Steve Bannon, hombre de la Administración Trump en los primeros momentos en la Casa Blanca del actual presidente de EEUU. Superman desata la ira de la ultraderecha tras defender inmigrantes ilegales. "DC Comics reveló que Superman ya no es de Estados Unidos, donde una vez el superhéroe impulsaba los ideales de verdad, justicia y el modo de vida americano. Ahora, como un buen izquierdista, pertenece al mundo", declaró según recoge Hollywood Reporter.

La publicación de este número llegó poco después de que Donald Trump cumpliera su amenaza y anunciara sus planes para eliminar el programa que impide la deportación de cientos de miles de Dreamers, como se describe a los inmigrantes sin papeles que llegaron a EEUU siendo menores de edad. Trump quiere rescindir el DACA, programa para la protección de este colectivo que impulsó el Gobierno de Barack Obama, será en seis meses, según anunció el 5 de septiembre, pero la oposición no se lo está poniendo fácil. Los demócratas intentan llegar a un acuerdo con la Administración para dar protección a las 800.000 personas que se verían afectadas y que según los empresarios aportan una contribución económica importante al país.

El último capítulo de Superman no ha podido escapar del debate. A raíz de este tira y afloja político por los dreamers hay quien se ha encargado de hacer un paralelismo entre los 800.000 afectados y el superhéroe tirando de la historia de ficción; Superman puede ser técnicamente un dreamer para este editor de Time.

As an undocumented immigrant who came to the U.S. as a child, Superman is technically a Dreamer. https://t.co/KDrJ8nE6mw