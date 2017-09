Maduro acusa a Rajoy de actuar "como un dictador" por no permitir el referéndum catalán

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha preguntado quién actúa "como dictador", si él, que permitió una consulta convocada por la oposición contra el proceso constituyente, o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, opuesto al referéndum en Cataluña.

"¿Quién actúa como dictador? ¿Maduro, que permitió una consulta ilegal, la protegió y le dio amplias libertades, o Mariano Rajoy, que no quiere que el pueblo de Cataluña diga su palabra?", ha afirmado durante su programa televisivo, 'Los Domingos con Maduro' en referencia al referéndum organizado por la oposición para expresar su rechazo a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.

Maduro ha señalado que el conflicto de Cataluña se remonta a hace 500 años, "cuando los árabes salieron de España". "¿Quien manda meter preso a 700 alcaldes de Cataluña?", se ha preguntado.

Así, instó a Rajoy a solucionar los problemas a través del "diálogo, la diplomacia, el entendimiento y el respeto al pueblo de Cataluña", en lugar de recurrir a la "represión".

"Yo no me meto en asuntos internos de otros países. No me meto, ni debemos hacerlo. No voy a opinar sobre el referéndum catalán para la independencia de Cataluña, pero hay que ver la doble moral. Desde Venezuela pedimos respeto al pueblo de Cataluña", ha apuntado. "Le tratan de tapar la boca a los pueblos para que no se expresen", ha apostillado.

