Me la suda, me la pela, me la refanfinfla...



Al que no le guste, ajo y agua. Si tantos cojones tienen los que critican a estos, y tantas alabanzas tienen para la tropa de depravados y corruptos, que intenten impedirlos. La única verdad que se es que todo es mentira y manipulación, y si es verdad, ¡que se jodan!.