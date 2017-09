Las detenciones por terrorismo alcanzan niveles máximos en Reino Unido

Envidio la actitud del R.U. Contra el terrorismo y la inmigración , tardaremos en darnos cuenta que somos un colador de invasiones culturales que acarrearán malas consecuencias.



Si se quiere ayudar a otros pueblos se les ayuda en su casa no los metes en la tuya, pero nuestros políticos no viven en barrios marginales ni peligrosos por eso no ven el problema.