¿Un acuerdo sobre los dreamers? Los demócratas presionan a Trump

Los líderes demócratas en el Congreso han anunciado un supuesto acuerdo con el presidente de EEUU, Donald Trump, para trabajar en común para brindar protección legal a los 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como 'dreamers'. Sin embargo, el propio presidente lo ha desmentido: "No se ha llegado a ningún acuerdo".

"No se alcanzó ningún acuerdo la pasada noche sobre los 'dreamers'", ha asegurado el mandatario estadounidense, en un tuit.

Poco antes, los demócratas aseguraban en un comunicado que también se había acordado negociar un paquete presupuestario para financiar la seguridad fronteriza que "sea aceptable para las dos partes" y que, por lo tanto, excluya cualquier partida para muro con México. "Tuvimos un encuentro muy productivo en la Casa Blanca con el presidente. La conversación se centró en DACA. Acordamos consagrar rápidamente las protecciones de DACA en una ley", afirmaban los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que cenaron con Trump.

La Casa Blanca, por su lado, también dio su versión del encuentro en un comunicado en el que no habla de "acuerdos" de ningún tipo con Schumer y Pelosi. El Gobierno estadounidense dijo que el encuentro fue un "paso positivo" para alcanzar "soluciones bipartidistas" a los problemas que afectan a todos los estadounidenses y mostró su deseo de "continuar estas conversaciones" con los líderes demócratas.

Trump puso fin la semana pasada al programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), programa que promovió el entonces presidente Barack Obama en 2012 y que ha protegido de la deportación y otorgado permisos de trabajo a 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país y a los que se conoce como 'soñadores' o 'dreamers'.

La suspensión, sin embargo, no se hará efectiva hasta dentro de seis meses para forzar al Congreso a encontrar una alternativa al programa de Obama.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote.