Corea del Norte se apresura con su programa nuclear tras las nuevas sanciones

Si algún lelo, se creía que este enano, gordo y loco, iba a entrar en razón, estaba apañado, este enano, gordo y loco, entrará en razón, cuando se encuentre en un sitio que ya no sea un peligro, o sea en un hoyo... el enano, sabe que tiene los días contados, pues ese engendro de nación que simula tener, está arruinada, y de muy poco le van a servir ese montón de chupaculos que tiene alabándole y riéndole sus "gracias" de niño de papá y que debido a que para los demás será un marxismo, pero para el enano, no solo hay herencias, sino privilegios y riquezas... o sea, lo de siempre en estos sistemas, no olvidemos que el hijo de Lenín, se paseaba por Moscú en un Jaguar deportivo, o que la nomenclatura bolchevique, disponía de lujosos yates, y datchas (casas de campo)...