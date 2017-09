El huracán 'Irma' devasta Florida: varios muertos y un millón y medio de hogares y empresas sin luz

El huracán 'Irma' ha tocado tierra este domingo en los Cayos de Florida, con vientos superiores a los 200 kilómetros por hora que amenazan con causar graves daños en la parte sureste de Estados Unidos. El tamaño de su radio de acción sería capaz de cubrir toda la superficie de España. Por el momento, 1,4 millones de viviendas y empresas se han quedado sin electricidad y se han producido tres muertes. La categoría del ciclón ha descendido a 3 a última hora del domingo.

El huracán 'Irma' se ha cobrado ya las tres primeras víctimas mortales en Florida, estado que recibió esta madrugada el impacto del ojo del ciclón en los Cayos, el extremo sur de EEUU, según medios locales.

Un hombre ha muerto después de que la camioneta que conducía sufriera un accidente en el condado de Monroe, donde se encuentran los Cayos, después de perder el control del vehículo debido supuestamente a un golpe de viento.

Autoridades locales han informado de que la camioneta trasladaba un generador cuando se salió de la carretera y chocó de manera lateral contra un árbol en una zona donde azota con fuerza Irma, que mantiene vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora, con rachas superiores.

Según medios locales, otras dos personas han muerto esta mañana en un accidente en el condado de Hardee, en el interior de Florida, debido a las fuertes lluvias que provoca el huracán. La Patrulla de Carreteras de Florida ha indicado que se trató de un choque frontal cuando las condiciones meteorológicas comenzaban a deteriorarse debido al huracán, aunque todavía hay que investigar lo sucedido.

La eléctrica Florida Power & Light (FPL) ha informado de que 1,4 millones de hogares y negocios han quedado sin suministro debido al paso de la tormenta. Así, unos dos millones de personas habrían quedado sin suministro eléctrico, pero 300.000 lo han recuperado ya, según la compañía. FPL -la eléctrica más grande del estado- estima ya en semanas, no días, el plazo para culminar las reparaciones.

"Vamos a tener que reconstruir parte de nuestro sistema, en particular en la parte occidental del estado. El proceso de restablecimiento se medirá en semanas, no días", ha indicado un portavoz de FPL, Rob Gould, en rueda de prensa. El viernes, FPL informaba de que 'Irma' podría afectar a más de 4 millones de clientes y anunció el cierre de uno de los dos reactores de la central nuclear de Turkey Point. Los dos reactores de la central de St. Lucie seguirán activos.

El gobernador de Florida, Rick Scott, ha solicitado al presidente Donadl Trump la declaración de zona catastrófica y ha alertado de que las inundaciones por la marejada ciclónica podrían destrozar la costa occidental del estado. "Hay una grave amenaza de inundaciones por la marejada ciclónica a lo largo de la costa occidental de Florida y un impacto de 15 pies (4,5 metros) sobre el nivel de tierra en el suroeste de Florida", ha afirmado Scott en rueda de prensa.

El condado mas afectado es Monroe, donde se ubican los Cayos y una parte de la costa del suroeste, y en donde el 76 % no cuenta con suministro cuando aún Irma golpea esa parte del estado con sus vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora.

Otro de los condados afectados es Miami-Dade, el más poblado del Florida, con casi medio millón de inmuebles a oscuras, el 42 % del total. Broward, donde se asientan Fort Lauderdale y Hollywood, y Madison, al norte del estado son otros de lo condados más afectados por los cortes de electricidad.

El centro de Miami está viviendo escenas de demostración de auténtica fuerza por parte del ciclón, que ha logrado derribar una enorme grúa de construcción.

BREAKING: A construction crane in downtown Miami has cracked, a city official says https://t.co/UAjBkLGqxZ #HurricaneIrma pic.twitter.com/I5Lxdhf21e