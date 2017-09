Tsipras asegura que Grecia saldrá del programa de rescate en 2018

no les hagas tantas preguntas que no sabrán que contestar, recuerdo al ministro De Guindos diciendo que no les iba a perdonar ni un euro de la deuda que tenían con los españoles y ahora nos enteramos que no vamos a recuperar el dinero prestado a la banca, eso es el capitalismo todo para las empresas y pobreza para el pueblo, si esto son las políticas de capitalismo yo no las quiero, no me estraña que Cataluña se quiera ir de España tal como esta el país hasta yo me quiero ir