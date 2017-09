Trump: "EEUU sopesa paralizar todo el comercio con países que hagan negocios con Corea del Norte"

Lo dije hace años y lo sigo diciendo, vamos a perder el control de la situacion si mañana mismo no atacamos a corea del norte.



en 2002 empezo la i+d norcoreada a la bomba atomica ----> no se hizo nada.



en 2010 corea del norte tiene la bomba atomica -----> no se hizo nada.



en 2014 corea del norte prueba misiles con capacidades intercontinentales ---> no se hizo nada.



2015 16 y 17, corea del norte ha ensayado y tiene en posesion misiles que alcanzaran a japon con bombas atomicas ----> NO SE HA HECHO NADA.



2020 corea del norte podra impactar a europa y usa con bombas atomicas como las zar : ------> no se hara nada.



202X , corea del norte lanzara sus bombas atomicas y el mundo sufrira muchisimos daños creeme, no son 4 chinos en un pais con un gordo, son 4 chinos con un gordo y la mayor bomba del planeta por 10.000 veces.







O ATACAMOS YA MAÑANA MISMO, O ESTAIS TODOS MUERTOS.