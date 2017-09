Corea del Norte prueba "con éxito" una bomba nuclear cuatro veces más potente que la de Hiroshima

en serio estan comparando la potencia de una bomba de plutonio lanzada en hiroshima hace 70 años con una bomba actual de corea??



Vamos a ver 70 kilotones para cualquiera que entienda algo sobre fisica atomica o armamento es una risa muy grande.



EEUU y Rusia SI tienen bombas de hidrogeno y van de los 25 megatones a 50 megatones de potencia real. y nos tenemos que asustar por que este gordo marioneto tenga un pepino de 70 kilotones??



Esto no es mas que otro montaje. No va a lelgar a nada por que corea del norte no duraria ni 1 semana en guerra contra EEUU.



Quereis ver el terror en estado puro?



Buscad la tsar bomba rusa o bombas de hidrogeno americanas. Eso si da miedo de verdad. una sola bomba podria arrasar europa entera 1 sola bomba.