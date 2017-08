Trump dice que el diálogo "no es la respuesta" a la crisis con Corea del Norte

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el diálogo "no es la respuesta" a la escalada de tensión con Corea del Norte, suscitada por las numerosas pruebas nucleares y con misiles balísticos llevadas a cabo por el régimen de Kim Jong-un.

"EEUU ha estado hablando con Corea del Norte y pagando dinero como extorsión durante 25 años. Hablar no es la respuesta", ha escrito el magnate neoyorquino en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Trump ya advirtió de que baraja la opción militar si Pyongyang finalmente materializa su amenaza de atacar el territorio estadounidense en la isla de Guam, en el océano Pacífico.

Corea del Norte ha efectuado en los últimos años numerosas pruebas que se han traducido en un endurecimiento del régimen de sanciones internacionales. Sin embargo, esto no ha servido para disuadir a Kim Jong-un.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!