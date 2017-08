El viceprimer ministro de Japón vuelve a liarla: esta vez defiende los motivos de Hitler para perpetrar el Holocausto

No quería defender al Führer sino destacar la importancia de los resultados

Otras veces ha hecho comentarios contra ancianos y desempleados

Taro Aso, viceprimer ministro de Japón y titular de Finanzas. Imagen: Reuters

El viceprimer ministro de Japón y titular de Finanzas, Taro Aso, ha pedido este miércoles disculpas por unos polémicos comentarios que hizo en la víspera sobre Adolf Hitler, en los que defendía sus motivos para perpetrar el Holocausto judío. Pero no es la primera vez que la figura del viceministro se convierte en polémica. Sus declaraciones son ya conocidas por todos y estas últimas se suman a una larga lista que incluyen comentarios despectivos contra ancianos o desempleados, por ejemplo.

"Hitler, quien mató a millones de personas, no era bueno incluso si sus motivos eran los correctos", dijo Aso durante su intervención en una reunión de un grupo de políticos del gobernante Partido Democrático Liberal (PLD), celebrada en Yokohama (sur de Tokio).

El viceprimer ministro ha pedido disculpas este miércoles por ellas. "En mi intervención quedaba claro que veo a Hitler en términos muy negativos, y está claro que sus objetivos eran también inapropiados", ha dicho en un comunicado Aso, donde añade que no pretendía defender al Führer sino destacar la importancia de que los políticos obtengan resultados. "Fue muy inapropiado citar a Hitler como ejemplo, y por eso quiero retirar esas palabras", señala en su nota el político de 76 años.

La oposición ha criticado con dureza las palabras de Aso, y las ha calificado como "extremadamente vergonzosas" al tratarse de un miembro del Gabinete que lidera Shinzo Abe, según dijo el presidente del Partido Democrático (PD).

Otras declaraciones polémicas

Estas últimas declaraciones se suman a una larga lista que incluyen comentarios despectivos sobre los ancianos o los desempleados, sobre la superioridad de la raza y la cultura japonesas u otra alusión al nazismo como "ejemplo" político.

En 2013, Aso ya se vio obligado a retirar otros comentarios en los que aludía al nazismo como inspiración para el Gobierno nipón, que en esos momentos trataba de sacar adelante una reinterpretación de la Constitución para aumentar sus capacidades de Defensa, y que se encontró con oposición mayoritaria de la sociedad nipona. "La Constitución de Weimar fue cambiada discretamente y antes de que nadie se diera cuenta. ¿Por qué no aprendemos nosotros de esa táctica?", dijo entonces el viceprimer ministro nipón.

Este mismo año, Aso pidió a los ancianos del país que "se den prisa en morir" para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención médica. Dichas declaraciones fueron recibidas como un insulto en un país con una sensibilidad especial hacia la tercera edad y donde casi una cuarta parte de sus 128 millones de habitantes son mayores de 60 años.

"Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaría sintiéndome mal sabiendo que todo [el tratamiento] está pagado por el Gobierno", dijo Aso durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social. El ministro fue un poco más allá en su ofensa al referirse a los ancianos que ya no pueden alimentarse a sí mismos como "gente de tubo".

Anteriormente, en 2009, Aso contestó así a la pregunta de un estudiante sobre los cada vez mayores problemas de los japoneses para casarse debido a las dificultades económicas: "Me parece difícil que alguien sin ningún ingreso pueda ser visto como objeto de respecto por parte de la pareja".

