El triángulo de las Bermudas de la inmigración: se desconoce cuántas personas han desparecido en él

El Triángulo Norte que conforman Honduras, El Salvador y Guatemala

Se cree que más de 6.000 inmigrantes han desaparecido en 15 años

Una mujer frente a un panel homenaje a los inmigrantes hondureños desaparecidos. Foto: Reuters

Las pateras en España, el muro en EEUU... La inmigración es para muchos países un problema de primer nivel, pero solo cuando afecta a sus fronteras. ¿Qué pasa cuando el inmigrante no logra alcanzar dicha frontera pero nunca regresa a casa? ¿Qué ha pasado con esas personas y a quién le preocupa?

Esta es la situación que se vive en el particular triángulo de las Bermudas de la inmigración, y es que la desaparición de inmigrantes en el Triángulo Norte de Centroamérica, es un problema poco visible para muchos que requeriría estrechar la coordinación entre los Estados para unificar una base de datos.

Con ocasión del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, el experto del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, Centroamérica y Cuba, Olivier Dubois, ha denunciado que la desaparición de inmigrantes es un fenómeno "no tan visible porque lo que importa a los Estados es el control migratorio". Así, cuando un inmigrante del Triángulo Norte -que conforman Honduras, El Salvador y Guatemala-, desaparece o muere en la peligrosa ruta migratoria hacia EEUU no representa "un problema de seguridad ni de control migratorio" para los Estados, por lo que su búsqueda o identificación "no es importante".

En este sentido, ha denunciado que actualmente se desconoce el número exacto de centroamericanos desaparecidos porque "no hay registros confiables", pero se estima que suman unos 6.000 en los últimos 15 años. Dubois considera necesario que los países de origen, tránsito y destino de los inmigrantes hagan esfuerzos para "unificar" los reportes de personas desaparecidas y fallecidas y así "conocer el tamaño del problema".

Según el experto, la violencia que experimentan los centroamericanos les obliga a abandonar sus países y esta se repite en las naciones de tránsito y destino, donde son violentados por traficantes de personas, conocidos como "coyotes". Ante ello, propone crear una base de datos de personas desaparecidas en la frontera con el fin de hacer entender "las consecuencias" que tienen las políticas fronterizas en las familias de los inmigrantes.

Además, pide que los Estados reconozcan "como víctimas" a las familias de los inmigrantes desaparecidos y les apoyen en sus necesidades, pues el hecho de no saber sobre el paradero de sus parientes impacta en su salud y su economía.

Mary Martínez, de 52 años, busca desde marzo de 2013 a su hijo, Marco Amador, quien desapareció cuando intentaba cruzar la frontera para buscar "nuevos horizontes" para su familia en Honduras, donde le espera su esposa y una hija de 9 años. El drama y el dolor de Martínez es el mismo de Priscila Rodríguez, quien desde 2008 busca a su hija Yesenia Gaitán, quien desapareció también en la búsqueda del "sueño americano".

Sus historias son parecidas a las de miles de centroamericanos que abandonan sus países y emprenden la ruta migratoria, que muchas veces la recorren a través del tren de carga conocido como La Bestia, que recorre México de sur a norte, en busca de una vida mejor embarcándose en un viaje que no les asegura el éxito, pues aunque lleguen a EEUU corren el riesgo de ser deportados.

PUBLICIDAD