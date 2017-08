Corea del Norte lanza un misil que sobrevuela Japón y cae en el océano Pacífico

Por ahora podemos dormir en paz. Corea del Norte no se inicia la guerra mundial. ¿Cuándo sucederá esto? La Biblia dice: "Y [el rey del norte = Rusia desde la segunda mitad del siglo XIX. (Daniel 11:27)] volverá a su tierra con grandes riquezas [1945], y su corazón será contra el santo pacto [la hostilidad hacia los cristianos]; y actuará [esto significa alta actividad en el ámbito internacional], y se volverá a su tierra [1991-1993. El colapso de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Las tropas rusas volvieron a su país]. En el tiempo señalado volverá [el retorno de Rusia en este contexto significa también la desintegración de la Unión Europea y la OTAN. Muchos países del antiguo Bloque del Este volverá a la esfera de influencia rusa]. Y entrará en el sur [podría ser Georgia], pero no será como el anterior [2008 - Georgia], o como el último [Ucrania]. Porque vendrán contra él los habitantes de las costas de Quitim [EE.UU., en el principio sin Bretaña], y se desanimará, y se volverá". (Daniel 11:28-30a) La tercera vez será la intervención de EE.UU. y la guerra nuclear global. (Revelación 6:4) Pero eso no va a ser el Armagedón. Tal como lo anunció Jesús, todo esto no será más que el comienzo de los dolores del parto. (Mateo 24:7, 8)