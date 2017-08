Reino Unido amenazó por "error" a cien europeos con deportarles

... ya que resultaron no ser judíos ... "Los europeos que han construido su vida aquí ya están sufriendo una enorme incertidumbre por culpa del 'brexit'. Es demoledor que algunos de ellos estén siendo además oficialmente amenazados con la deportación", ha dicho Davey ... pero los judíos que han construido su vida aquí no sienten ni padecen y serán deportados a campos de concentración turcos, ... en realidad no sabemos si sienten o padecen, no nos interesa, pero los europeos estamos seguros que sienten y padecen, son personas humanas como nosotros, … los británicos, … en realidad sólo me interesa mi propio sufrimiento y creo que si fuera europeo sufriría mucho si me deportaran, … La verdad no sé que hacemos todos nosotros, los políticos, manejando los asuntos del mundo, queriendo mejorar la economía, la paz, … sospecho por nuestro propio lenguaje, absurdo, viciado, sin base y todos esos poses hipócritas, correctos, respetables que la vamos a volver a cagar como lo venimos haciendo durante los últimos 10.000 años, vamos a matarnos los unos a los otros y para ello venimos haciendo una gran inversión en odios, nacionalismos, religiones, razas y estudiando formas cada vez más efectivas de matar, gastando en armamento y colaborando entre todos para que eso sea, …