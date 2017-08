Al menos dos muertos en el apuñalamiento indiscriminado en un mercado de Finlandia

Excusamos de ser buenos y cobardes. No nos va a salvar "ni dios". Se ateo y cobarde es todavia peor que ser valiente y cristiano para ellos.



Espectáculo lamentable el de echar culpas a los catalanes, a podemos, o al mal tiempo. Y lamentable y suicida el enfoque del desgobierno y policía española, no sé si la guardia civil, con el seguimiento "preventivo y muy eficaz" de toda la población musulmana (varios millones). Imbecileeeeeeeeees. No véis que va a atentar el que no está fichado, como hizo la ETA?. Fra nco, vuelveeeeeee. Ahora, a llorar y a poner flores, hasta la próxima. "No nos harán cambiar".