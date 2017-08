Marcela Guerra: "México no admitirá más aranceles de EEUU porque eso no es libre comercio"

"Estamos a favor de continuar con el tratado, en el libre comercio"

Marcela Guerra. Foto: Senado de México.

En la hazaña durante los próximos días de encontrar terreno común en la primera ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los legisladores mexicanos arropan a sus negociadores. Un importante respaldo, en el que como señala Marcela Guerra, senadora de la República de México y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, existe disposición para implementar leyes y reformas que fortalezcan las relaciones comerciales, eso sí, siempre y cuando el tratado beneficie igualitariamente a los tres países implicados.

Como parte de las negociaciones del TLCAN, el sector privado incide en que el sector público de cada país debe apoyar legislativamente y con las reformas necesarias para que esta revisión llegue a buen puerto. ¿Cuentan los negociadores mexicanos con ese apoyo?

Existe una unidad en el caso mexicano. Aquí estamos un grupo de senadores y senadoras, plurales, de izquierda, de derecha, de centro, y estamos aquí apoyando a nuestros negociadores y apoyando a nuestro país. Vamos a hacer lo necesario en materia legislativa, las reformas que se requieran para impulsar el tratado. Nosotros vamos a por un crecimiento económico para nuestro país con inclusión social, es decir, que el mayor número de mexicanos y mexicanas se beneficien, así como los sectores productivo y de servicios del plan de modernización del tratado de libre comercio.

Se habla constantemente de las líneas rojas que no deben cruzarse en las negociaciones de estos días. ¿Existen por parte de los legisladores mexicanos?

Tenemos la visión de construir, de ir hacia delante y de apoyar a nuestros negociadores y al país con las reformas que se requieran. Obviamente, en el punto y coma de cada una de las negociaciones y conforme se vayan transparentando los capítulos veremos diversidad de opiniones, pero eso es normal en el debate político. Pero, en lo genérico, en el cuerpo de estas negociaciones, estamos a favor de continuar con el tratado y sobre todo de que nuestro país debe continuar por el rumbo del libre comercio. No vamos a admitir nuevos aranceles, porque si no ya no es libre comercio.

Tras 23 años de relación comercial a tres, México llega fortalecido a este proceso, ¿no es así?

Sí, claro, pero además, México se ha fortalecido al igual que Estados Unidos y al igual que Canadá después de 23 años de comercio. Las cadenas de valor han sido muy importantes, especialmente para la industria automotriz y la agroalimentaria. México se ha fortalecido muchísimo al igual que el conjunto de la región. Queremos una región próspera, que compita con el mundo, basada en el rumbo de integración económica basada en el libre comercio.

No se debe ignorar tampoco la posibilidad de un fracaso. ¿Existe un plan B?

No voy a hablar ahorita de plan B porque sería como decir que esto no va a funcionar. Nosotros creemos que no debe de haber plan B, creemos y queremos creer que siempre va a ser el plan A.

¿Qué resultado espera cuando esta primera ronda concluya el domingo?

Esperamos que estas negociaciones para modernizar el tratado de libre comercio sean benéficas para los tres países, no uno más que otro. De cara a los discursos, vamos a seguir las negociaciones de cerca. Hay que empezar con el pie derecho, son siete rondas, y nosotros les daremos puntualmente seguimiento para no vernos en un espejo retrovisor. Queremos vernos con la visión de futuro como lo dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Las economías de los tres países deben complementarse como una región próspera y muy fortalecida económicamente frente a otros mercados. Hay que buscar nuevos mercados para que la región salga y crezca exponencialmente.

El miércoles, al inicio de las negociaciones, el responsable comercial estadounidense, el embajador Robert E. Lighthizer, empleó un tono bastante agresivo. ¿Le preocupa esta postura?

Es muy el estilo de la casa. No es una novedad. Siento que el secretario tiene experiencia en negociación, pero también le estaba hablando a su jefe. Nuestros negociadores van a hacer lo que tienen que hacer y finalmente este es un tratado de tres países, no es un tratado de Donald Trump.

PUBLICIDAD