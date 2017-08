Trump lamenta la retirada de "preciosas" estatuas de líderes del bando confederado

En plena polémica por su reacción a la ola de disturbios en Charlottesville

Una mujer murió atropellada por un neonazi durante la manifestación

Donald Trump, presidente de EEUU. Imagen: Reuters

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lamentado la retirada de "preciosas estatuas" conmemorativas del bando confederado que combatió en la Guerra de Secesión, en plena polémica por su controvertida reacción a la ola de disturbios en la localidad de Charlottesville (Virginia). Los dos consejos empresariales de Trump desaparecen ante la desbandada de directivos.

"Triste por ver que la historia y la cultura de nuestro gran país queda destrozada con la retirada de preciosos monumentos y estatuas. No puedes cambiar la historia, pero puedes aprender de ella", ha escrito Trump en Twitter, en alusión al auge de críticas contra efigies que homenajean a líderes del bando partidario de mantener la esclavitud.

Trump ha apuntado que ahora estas críticas se dirigen contra Robert E. Lee o Stonewall Jackson, pero se ha preguntado "quién será el siguiente", con alusiones expresas a George Washignton y Thomas Jefferson. "¡Es ridículo!", ha espetado en sus mensajes.

Las autoridades de varios estados han reclamado la retirada de monumentos públicos que se han convertido en símbolo para simpatizantes del bando confederado, a cuenta de las recientes movilizaciones de neonazis, nacionalistas blancos y seguidores del Ku Klux Klan (KKK).

Trump ha sido objeto de críticas después de equiparar, hasta en dos ocasiones, las actuaciones de los ultraderechistas y de los antifascistas en Charlottesville, para estupor de gran parte de la clase política estadounidense.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

...can't change history, but you can learn from it. Robert E Lee, Stonewall Jackson - who's next, Washington, Jefferson? So foolish! Also... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

...the beauty that is being taken out of our cities, towns and parks will be greatly missed and never able to be comparably replaced! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017

