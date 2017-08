Una senadora ultraconservadora acude al Parlamento australiano con burka

A ver, por qué, en mi país, algunas pueden aportar fotos para documentos oficiales con la cabeza y parte de la cara cubierta y yo no ??? Por qué me discriminan por razón de no pertenecer a una determinada secta ?



Pero no dice la prostitución que no se puede discriminar a por razón de religión ?



O es que sí se puede dependiendo de a qué religión ?