Los dos consejos empresariales de Trump desaparecen ante la desbandada de directivos

El Consejo Manufacturero Americano y el Foro de Estrategia y Política de EEUU, dos grupos que aglutinan a varios de los mayores empresarios del país para asesorar al presidente, se han disuelto este miércoles a raíz de la desbandada de directivos que quieren desmarcarse de toda labor de asesoría de la Casa Blanca, sobre todo después de la polémica que ha tenido lugar en Charlottesville. La cuestión es: ¿quién ha dejado a quién? Según un mensaje de Trump en Twitter, la decisión ha sido suya, mientras que desde los consejos dan otra versión diferente. Trump rectifica y condena los actos de violencia de Charlottesville: "El racismo es el mal".

Trump se encuentra sumergido en una crisis sin precedentes que ha alcanzado la cima después de las declaraciones vertidas por el presidente tras las protestas violentas en Charlottesville, en las que ha comparado al grupo supremacista blanco que asesinó a una mujer con los que se manifestaban contra ellos. Antes de eso, Trump había sido criticado por no condenar a los neonazis y supremacistas blancos hasta el lunes.

Los directores de 3M y Campbell Soup han sido los últimos en renunciar a asesorar a Trump, después de que también anunciasen medidas similares los responsables de Merck, Under Armour e Intel, así como la mayor central obrera de Estados Unidos, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO).

Mientras que Trump ha asegurado que es él quien deja los consejos, medios estadounidense publican todo lo contrario. "En lugar de presionar a los empresarios del Consejo de Fabricantes Estadounidenses y del Foro de Estrategia y Política, he decidido terminar los dos. ¡Gracias a todos!", ha escrito Trump en Twitter, donde apenas 24 horas antes había presumido de los "muchos" candidatos que tenía para este tipo de órganos asesores.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!