Trump alaba la "sabia decisión" de Kim Jong-un de evitar un desenlace "catastrófico" para Corea del Norte

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha alabado este miércoles al líder norcoreano, Kim Jong-un, por su "sabia decisión" de dar marcha atrás en sus planes de atacar la isla de Guam, en el océano Pacífico, que habría llevado a un "catastrófico" desenlace en la península coreana.

"Kim Jong Un ha tomado una sabia y razonable decisión. La alternativa habría sido catastrófica e inaceptable", ha escrito el magnate neoyorquino en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!