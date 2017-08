Hugo Chávez dejó de aparecérsele a Nicolás Maduro

En los años 90, yo recuerdo que en España solamente se sabían tres cosas de Venezuela: no había fiesta sin Ron Añejo Cacique, nos reíamos de la voz afeminada de Boris Izaguirre en "Crónicas marcianas" y a los hombres se nos caía la baba al ver a Ivonne Reyes en "El gran juego de la oca". O cuatro cosas, ya que los coleccionistas de música latina -yo lo soy- podíamos encontrar cintas de casete de Billo's Caracas Boys, Los Fantasmas del Caribe, Karolina con K (Karolina Pulgar), Los Blanco o Los Melódicos en alguna gasolinera de España. Siempre era una edición española. El cartón (la carátula) de la cinta de casete siempre estaba descolorida, de tanto que le había dado el sol.



Luego, Hugo Chávez, mejor conocido como "El Gorila Rojo", "Huguito Chávesss" o "El Chávez del 8" (por lo de "El Chavo del 8"), fue el presidente de Venezuela entre 1999 y 2013. Yo no sabía quién era Hugo Chávez. Me enteré en 2007, cuando el rey de España, Juan Carlos I, le dijo "¿Por qué no te callas?"



Nicolás Maduro, mejor conocido como "El Plátano Maduro" o "Nicolasito el Inmadurito" (motes que le pongo yo, claro), es más radical que su antecesor. El odio que tiene hacia los Estados Unidos es incluso superior que el que tenía Hugo Chávez.



Los Fantasmas del Caribe eran los Backstreet Boys de Venezuela. Todas las chicas adolescentes estaban loquitas y no se perdían ningún concierto. Desgraciadamente, algunas de estas chicas, ahora ya mujeres adultas, están loquitas por Nicolás Maduro.