EEUU solo intervendrá militarmente Corea del Norte si agotan las sanciones

Después de que el "Bocazas", amenazase con "fuegos y "furias", en unas expresiones dignas de Chávez, Kim ( Enano, Gordo ), o en su día Sadam Husein, ahora el Jefe del Estado Mayor, que no tendrá ningunas ganas de ir a pegar tiros en el trasero al enano gordo, calma la situación, y tampoco veo que sea muy conveniente advertir al enano gordo, que no se hará nada de momento, pues se crecerá de nuevo, pues no es solo un dictador, ni un comunista, ni un gordo, ni un enano, es algo peor... es un loco.