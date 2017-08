Japón despliega su sistema antimisiles ante el posible ataque de Corea del Norte

#3, si el "líder" no sabe regir su país, que se vaya con viento fresco. Es él el que amenaza constantemente a los de su alrededor con ataques terroríficos hasta tal punto que a China ya le empieza a tocar las narices su por siempre 'aliado', hasta tal punto que no se negaría a una guerra contra Corea de forma abierta. Nadie le cree, es obvio que un país que necesita de constantes ayudas de China para que no se hunda en la miseria no puede tener armas de gran calibre. Pero si eres como una mosca, si tocas los .... a todo el personal, al final alguno te hace un zasca con un matamoscas y te lo tienes que tragar. Si no sabes llevar a tu país, no te metas a líder.