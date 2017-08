La isla de Guam publica recomendaciones para prepararse ante un "inminente" ataque con misiles

si corea del norte no ha atacado aun, no es mas unicamente porque no puede atacar con misiles nucleares, el tema esta en dejar que se armen con esas tecnologia.



alla por el 2002 corea empezo a investigar sobre armas nucleares, no se hizo nada.



alla por el 2010 corea empezo a probarlas, no se hizo nada



alla por el 2015 corea empezo a unir misiles y bombas, no se hizo nada.



alla por hoy, 11/08/2017, corea tiene algun misil que otro que podria alzancar japon, ....... no se hara nada .



si no se hace nada.



alla por el 2023, corea tendra misiles para alcanzar todo el planeta. no se hara nada.



alla por el 2030, corea tendra 10.000 misiles con cabezas nucleares, y ahora ya es que no se hara nada, sino porque no podreis hacer nada, en 1 segundo corea barreria el planeta.







vosotros dejar que sigan fabricando vereis que bien se lo va a pasar el gordo.