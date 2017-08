Pekín recuerda a Tokio que no es dueño del mar de Japón

"La Fuerza Aérea japonesa no puede simplemente establecerse ahí"

B-1B sobre el mar de Japón. Foto: Reuters

El jefe de la Fuerza Aérea del Ejército de China, Ma Xiaotian, ha recordado este viernes a las autoridades japonesas que no son dueñas del mar de Japón, también conocido como mar del Este, y ha defendido la realización de maniobras militares por parte de Pekín en la zona.

El Gobierno nipón, que teme que China esté poniendo a prueba las defensas aéreas de Japón para ampliar su influencia militar en el mar de China Oriental, ha alertado al Ejército chino de las consecuencias de aumentar la presencia militar en el mar de Japón.

Ma ha defendido el despliegue y ha reiterado que las aguas no pertenecen a Tokio. "El mar de Japón no es el mar de Japón", ha aseverado.

"Tenemos que hacer ejercicios militares en la zona. La Fuerza Aérea japonesa no puede simplemente establecerse ahí y no marcharse", ha señalado. "Las actividades en el mar de Japón no son tantas. Lo que ellos comentan acerca de nuestra presencia es una exageración", ha añadido Ma.

El mar de Japón separa la península de Corea de Japón. El aumento de la actividad por parte de China en la zona ha provocado un aumento de la tensión en la región.

PUBLICIDAD