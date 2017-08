El líder republicano del Senado amarga el proyecto de Trump

El reemplazar el Obamacare ha creado un cisma en los republicanos

Donald Trump y Mitch McConnell. Foto: Reuters.

No es novedad que las rencillas entre la Casa Blanca y el Capitolio, especialmente en el Senado, han descarrilado algunas de las propuestas legislativas prioritarias para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En estos menesteres la hazaña que supone derogar y reemplazar el actual sistema de salud, más conocido como Obamacare, ha generado un profundo cisma entre el mandatario y el líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, Mitch McConnell, quien se ha negado a respaldar el ambicioso objetivo de lograr aprobar un proyecto de ley sobre la esperada reforma fiscal a lo largo del próximo otoño.

"No voy a decir cuándo terminaremos la reforma tributaria, pero la terminaremos, esa es la única forma de cambiar América", señaló el pasado martes. Unas declaraciones que cargaron su ataque directo contra Trump cuando el senador republicano justificó que los legisladores no han hecho avances significativos porque la Casa Blanca ha establecido plazos demasiado cortos para algunas decisiones que deben hacerse a su debido tiempo. "Nuestro presidente no está acostumbrado a este trabajo y tiene expectativas excesivas sobre la rapidez del proceso democrático", sentenció.

Un mensaje que no tardó en encontrar la respuesta de Trump, quien en un tuit el miércoles consideró que sus expectativas no son desmesuradas "tras siete años escuchando lo del derogar y reemplazar", en referencia a los continuos ataques de su partido al Obamacare desde que fue aprobado en 2010. El inquilino de la Casa Blanca, quien en estos momentos se encuentra de vacaciones en Bedminster, Nueva Jersey, y McConnell mantuvieron una agitada conversación telefónica ese mismo día que acrecentó aún más el distanciamiento entre ambos.

Can you believe that Mitch McConnell, who has screamed Repeal & Replace for 7 years, couldn't get it done. Must Repeal & Replace ObamaCare! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de agosto de 2017

Irreconciliables

"Mitch, vuelve al trabajo y pon sobre mi mesa para firmar una ley para cancelar y reemplazar, una reforma tributaria y una gran ley de infraestructura. Puedes hacerlo", incidía Trump este jueves. Su portavoz de prensa, Sarah Huckabee, reconocía que "obviamente existe algo de frustración", mientras que Don Stewart, portavoz de McConnell, incidió en que el líder republicano en el Senado "ha hablado repetidamente sobre el camino a seguir sobre la cancelación del Obamacare".

Mitch, get back to work and put Repeal & Replace, Tax Reform & Cuts and a great Infrastructure Bill on my desk for signing. You can do it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de agosto de 2017

En un momento en que el otoño se presenta complicado en el Capitolio, que debe aprobar un presupuesto antes del 1 de octubre y elevar el techo de la deuda antes del 29 de septiembre, el pulso macroeconómico sigue presentando un diagnóstico mixto. Los precios de producción cayeron un 0,1% el pasado julio, experimentando su mayor caída en 11 meses.

Al mismo tiempo, un estudio de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania señaló el jueves que el plan migratorio respaldado por Trump para reducir el número de inmigrantes legales, el proyecto de ley Act, destruirá 4,6 millones de empleos en 2040 y disminuiría en un 2% la economía.

Paralelamente, las luchas internas continúan dentro de la propia administración Trump, donde el director del Consejo de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, y el estratega jefe de la Casa Blanca, Steve Bannon, enfrentan una batalla por la estrategia en Afganistán. Bannon estaría usando su influencia en los medios para intentar hacer creer que McMaster no es leal a Trump o defensor de la política de "América Primero" que defiende el Gobierno. Sin embargo, medios como el WSJ, han defendido el papel de McMaster y definen a Bannon como un superviviente cuyo modus operandi es el origen de buena parte de la disfunción que caracteriza a la Casa Blanca.

244.000 solicitudes del subsidio de desempleo

Las solicitudes semanales del subsidio por desempleo en EEUU aumentaron en 3.000 la semana pasada y quedan en un total de 244.000, siguiendo en niveles mínimos en cuatro décadas. En cuanto a los solicitantes del subsidio durante el último mes, un indicador más fiable de la marcha del mercado laboral, descendió ligeramente, en 1.000, hasta los 241.000, el nivel más bajo desde mayo.

