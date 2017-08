Un autobús de dos plantas se empotra contra una tienda en Londres

Un autobús de dos plantas de la línea 77 se ha empotrado esta mañana, en plena hora punta, contra una tienda de cocinas situada en el barrio de Lavender Hill, en Londres. El altercado ha sucedido sobre las 7:00 hora local (8:00 hora peninsular española). Las primeras informaciones ha informado que, de los seis heridos que han sido atendidos, dos eran pasajeros que quedaron atrapados en la planta superiror del bus. Según la Policía han sido atendido seis personas heridas, ninguna grave. El suceso se trata de un accidente.

El conductor fue trasladado a un hospital del sur de la ciudad, si bien no han sido facilitados detalles sobre su estado.

Amy Mullineux, una enfermera que viajaba dentro del autobús, que hacía la ruta en dirección a Waterloo, dijo a la agencia de noticias británica Press Association (PA) que el conductor del vehículo le dijo que había perdido la conciencia antes de chocar contra la tienda."Hablé con él, me dijo que se quedó en blanco antes de que el autobús arrollara la tienda", afirmó Mullineux, que agregó que el chófer "no recuerda haber chocado con nada" y que los "médicos dijeron que creen que pudo sufrir algún tipo de desmayo".

Apenas ocurrido el incidente, en las redes sociales se han difundido imágenes del lugar de los hechos. La Policía local ha pedido que se evite la zona por los problemas de tráfico que se pueden ocasionar. En el lugar de los hechos se han desplegado tres unidades de bomberos.

