Ataque a militares en París: la Policía detiene a un sospechoso tras un tiroteo en plena autopista

A mi no me extraña nada solo hay que ver algunos programas de televisión publica y privada donde estos elementos dicen que ellos no tienen que integrarse y que si el islam es superior y se ríen de la democracia, el laicismo y de todo lo que se libertad y encima pagado con dinero publico....y siguen entrando, por cierto porque se les permite en colegios ir con la cabeza tapada claro símbolo religioso mientras se han prohibido los cristianos.